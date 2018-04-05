Şampiyon G.Saray – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Şampiyon G.Saray

    Şampiyon G.Saray
    'de son 7 haftaya girilirken, yarış 4 takım arasında devam ediyor. Üç puanlı sisteme geçilen 1994-95 sezonundan bu yana geçen 23 sezonda, 2 gol ortalamasını aşan 16 takım şampiyonluğa ulaştı. Son 9 sezonun 8'inde şampiyon en fazla golü atan takımdı. Bu sezon sadece G.Saray (2.3) ve F.Bahçe (2.0) 2'den fazla gol attı. 63 golle ligin en golcü takımı ... 'ye 6 puan fark attığı da düşünülürse rakamlara göre şampiyonluğun favorisi...
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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