Kayseri'den sıcak mesaj

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç konusunda yumuşadı! Daha önce Galatasaray'la ilgili sorulara sert yanıtlar veren ve kesinlikle göndermeyi düşünmediklerini belirten Bedir, bu kez "Sayın Fatih Terim'in veya başka hocaların Deniz Türüç'ü ya da başka oyuncularımızı beğenmesi hoşuma gider" diye konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Bedir, "Biz bundan memnun oluyoruz ama şöyle bir tabir vardır: 'Doğmamış çocuğa don biçmek' diye. Şu an lig devam ediyor" ifadesini kullandı.



Bedir, 25 yaşındaki başarılı orta sahayı başka takımların da izlediğini ifade etti.