Kayseri'den sıcak mesaj – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'den sıcak mesaj

    Kayseri'den sıcak mesaj

    Başkanı Erol Bedir, konusunda yumuşadı! Daha önce 'la ilgili sorulara sert yanıtlar veren ve kesinlikle göndermeyi düşünmediklerini belirten Bedir, bu kez "Sayın 'in veya başka hocaların Deniz Türüç'ü ya da başka oyuncularımızı beğenmesi hoşuma gider" diye konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Bedir, "Biz bundan memnun oluyoruz ama şöyle bir tabir vardır: 'Doğmamış çocuğa don biçmek' diye. Şu an lig devam ediyor" ifadesini kullandı.

    Bedir, 25 yaşındaki başarılı orta sahayı başka takımların da izlediğini ifade etti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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