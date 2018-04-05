Kayseri'den sıcak mesaj
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç konusunda yumuşadı! Daha önce Galatasaray'la ilgili sorulara sert yanıtlar veren ve kesinlikle göndermeyi düşünmediklerini belirten Bedir, bu kez "Sayın Fatih Terim'in veya başka hocaların Deniz Türüç'ü ya da başka oyuncularımızı beğenmesi hoşuma gider" diye konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Bedir, "Biz bundan memnun oluyoruz ama şöyle bir tabir vardır: 'Doğmamış çocuğa don biçmek' diye. Şu an lig devam ediyor" ifadesini kullandı.
Bedir, 25 yaşındaki başarılı orta sahayı başka takımların da izlediğini ifade etti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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