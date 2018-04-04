İsmail Sarıkaya'nın acı günü – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İsmail Sarıkaya'nın acı günü

    İsmail Sarıkaya'nın acı günü

    Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi hayatını kaybetti.

    Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi bugün hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Etiler Camii'nden kaldırılacak.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:56
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