İsmail Sarıkaya'nın acı günü
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi Sevil Sarıkaya hayatını kaybetti.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:56
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İmparator işi motivasyon!
Toplam 3
Yorum
gs boşuna imparator olmadı...
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Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...
Toplam 7
Yorum
wolverine82 yok hocam transfer market fiyatı 18 m euro başkan uygun fiyata bu işi bitirebilir ve diğer alıncaklar la satılanlar birbirini karşılayabilir
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 3
Yorum
alik alperden forvetmi. alper bi işe yaramaz senelerdir fos. iyi giden takımın düzenini bozarsa puan kaybı olur. valbuena,guilano kesin oynamalı
İsmail Sarıkaya'nın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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