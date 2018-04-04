İngiliz yıldızdan G.Saray göndermesi!
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında, Juventus'u konuk olduğu maçta 3-0 mağlup eden Real Madrid'de maça Cristiano Ronaldo damga vurmuştu.
İşte o paylaşım;
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:47
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Alper öyle biri olsaydı Gulliano gibi gol atardı. Alper'in kaç golü var? Kocaman'ın Alper'i almasının tek nedeni, galibiyeti korumaktı.
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İlk iki şansımız yüzde 90!
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası İlk iki şansımız ?'mış. Bana göre de 3. ya da 4. olma olasılığımız ?. Kocaman hala rüyalar aleminde.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Dikkat edin de bjk tur atmasın o maçta.
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