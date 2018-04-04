İngiliz yıldızdan G.Saray göndermesi! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İngiliz yıldızdan G.Saray göndermesi!

    İngiliz yıldızdan G.Saray göndermesi!

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında, 'u konuk olduğu maçta 3-0 mağlup eden 'de maça damga vurmuştu.

    Ronaldo'nun attığı rövaşata golü ise maçın önüne geçti. Sosyal medyadan bir çok sporcu ve ünlü bu gole olan şaşkınlığını gizleyemedi. Kariyerini şu an Stoke City'de sürdüren Peter Crouch'ta paylaşım yapan isimlerin arasında yer aldı, Crouch "Bunu (Ronaldo'nun attığı gol) dünyada yapabilecek çok az kişiyiz." derken Liverpool forması giyerken Galatasaray'a attığı golü kastetti. İngiliz futbolseverlerin büyük beğenisini alan gönderi bir süre gündem oldu. Bilindiği üzere Liverpool, Anfield Road'da oynanan maçta Galatasaray'ı 3-2 mağlup etmişti.

    İşte o paylaşım;




    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:47
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