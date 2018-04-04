Terim kariyer rekoru kırdı!
İgor Tudor’dan teslim aldığı Galatasaray ile 16 resmi maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet ve iki beraberlikle 2.37 puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en parlak dönemine imza attı
TERİM'DEN MUTLUSU YOK
Trabzonspor maçında galibiyetten çok sergilenen üstün futbol, teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti. Takımına bir gün izin veren Terim'i diğer sevindiren gelişme ise torunu Yaman'ın ABD'den dönmüş olması... Yaman'la hasret gideren İmparator'a bir müjdeli haberi de kızı Buse verecek. Terim'in bu ay içinde üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşayacağı öğrenildi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:13
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Alper öyle biri olsaydı Gulliano gibi gol atardı. Alper'in kaç golü var? Kocaman'ın Alper'i almasının tek nedeni, galibiyeti korumaktı.
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İlk iki şansımız yüzde 90!
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası İlk iki şansımız ?'mış. Bana göre de 3. ya da 4. olma olasılığımız ?. Kocaman hala rüyalar aleminde.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Dikkat edin de bjk tur atmasın o maçta.
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