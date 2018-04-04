Terim kariyer rekoru kırdı! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Terim kariyer rekoru kırdı!

    Terim kariyer rekoru kırdı!

    İgor Tudor’dan teslim aldığı ile 16 resmi maça çıkan , 12 galibiyet ve iki beraberlikle 2.37 puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en parlak dönemine imza attı

    Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet ile 'ın 770 gün sonra derbilerden üç puan çıkarmasını sağlayan yakaladığı puan ortalaması ile de kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli teknik adam bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 16 resmi maçta, aldığı 12 galibiyet ve 2 beraberlikle 2,37 puan ortalaması yakalarken, bu değer kariyerinin de zirvesi oldu. Bu ortalamaya en yakın performansı 1996-1997 sezonunda 2,26'lıkdeğeri ile sergileyen Fatih Terim, 1999-2000 sezonunda ise 2,24 puan ortalaması ile sezonu tamamlamıştı.

    TERİM'DEN MUTLUSU YOK
    Trabzonspor maçında galibiyetten çok sergilenen üstün futbol, teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti. Takımına bir gün izin veren Terim'i diğer sevindiren gelişme ise torunu Yaman'ın ABD'den dönmüş olması... Yaman'la hasret gideren İmparator'a bir müjdeli haberi de kızı Buse verecek. Terim'in bu ay içinde üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşayacağı öğrenildi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:13
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