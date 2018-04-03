Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor’u yenerek derbi hasretini bitirirken, futboluyla da rakiplerine gözdağı verdi. Camia şampiyonluk havasına girdi. Terim, “Bu futbolla Avrupa’da da önemli işler yapabiliriz” dedi
İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPTIK
Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor karşısında gönlündeki oyun anlayışını bire bir sahaya yansıttıklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "İstediğim her şeyi yaptık. 80. dakikada 2-0 öndeyken bile atak yapan, kontaratak yiyen bir takımız. Bu futbolu geliştirmeye devam edebilirsek şampiyonluk dışında, Avrupa'da da önemli işler yapabiliriz" dedi.
ÇIKIŞ YOK!
Aslan, Türk Telekom Stadı'nda rakiplerini adeta parçalıyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 13'ünü (son 9 maçın hepsini) kazanırken, sadece 1 kez berabere kaldı. 40 gol atıp, 9 gol yedi. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da Türk Telekom'a gelecek olması Galatasaray'ın şampiyonluk ibresini biraz daha yükseltiyor.
ALBAYRAK: KALDI 7 HAFTA
Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdürrahim Albayrak, şampiyonluğa koştuklarını söyledi. Tecrübeli yönetici, "Trabzon karşısında çok güzel oynadık. Takımın sistemi oturdu. Özlenen ruh oluştu. 7 maçımız kaldı. Artık G.Birliği'ne odaklandık" dedi. Albayrak, oyuncuların şubat maaşlarını da kısa sürede ödeyecekleri müjdesini verdi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:02
-
İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
-
Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
-
Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.