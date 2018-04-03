Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!

    Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!

    Sarı-kırmızılı takım, ’u yenerek derbi hasretini bitirirken, futboluyla da rakiplerine gözdağı verdi. Camia şampiyonluk havasına girdi. Terim, “Bu futbolla Avrupa’da da önemli işler yapabiliriz” dedi

    'da galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 2-1'lik zaferle liderliğini perçinlerken, sergilenen etkili futbol camiada şampiyonluk ümitlerini artırdı. 'in sistemini oturtması, takımın form düzeyinin zirveye çıkması son 7 hafta için güven verirken, taraftarlar 21. şampiyonluk için şimdiden hazırlıklara başladı.

    İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPTIK
    Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor karşısında gönlündeki oyun anlayışını bire bir sahaya yansıttıklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "İstediğim her şeyi yaptık. 80. dakikada 2-0 öndeyken bile atak yapan, kontaratak yiyen bir takımız. Bu futbolu geliştirmeye devam edebilirsek şampiyonluk dışında, Avrupa'da da önemli işler yapabiliriz" dedi.


    ÇIKIŞ YOK!
    Aslan, Stadı'nda rakiplerini adeta parçalıyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 13'ünü (son 9 maçın hepsini) kazanırken, sadece 1 kez berabere kaldı. 40 gol atıp, 9 gol yedi. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da Türk Telekom'a gelecek olması Galatasaray'ın şampiyonluk ibresini biraz daha yükseltiyor.

    ALBAYRAK: KALDI 7 HAFTA
    Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdürrahim Albayrak, şampiyonluğa koştuklarını söyledi. Tecrübeli yönetici, "Trabzon karşısında çok güzel oynadık. Takımın sistemi oturdu. Özlenen ruh oluştu. 7 maçımız kaldı. Artık G.Birliği'ne odaklandık" dedi. Albayrak, oyuncuların şubat maaşlarını da kısa sürede ödeyecekleri müjdesini verdi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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