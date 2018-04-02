Gomis'i geçen tek futbolcu
Öte yadan 2018 yılındaki gol sayısını 12'ye yükselten Fransız dünya devleri arasında ikinci sırada yer aldı.
2018 yılında 12 kez fileleri havalandıran Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Real Madrid'in yıldızı Ronaldo'nun ardından Avrupa'da en çok gol atan futbolcular sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
İşte o sıralama;
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