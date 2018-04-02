Burak 2 yıl sonra
Galatasaray’dan Çin’in Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz 2 yıl sonra Türk Telekom Stadı’na geldi. Maç öncesi Selçuk İnan ile hasret giderdi
İLERİDE YALNIZ
Burak Yılmaz, Trabzonspor'un gole en yakın ismi olarak sahadaydı. Ancak özellikle ilk yarıda bordomavililer rakip kaleye gitmekte bir hayli zorlandı. Savunma arkasına koşular atarak pozisyon bulmaya çalışan Burak bu girişimlerinde de G.Saray savunmasının ofsayt taktiğine takılmaktan kurtulamadı..
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:56
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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