Arena'da seyirci sayısı belli oldu – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Arena'da seyirci sayısı belli oldu

    Arena'da seyirci sayısı belli oldu

    - maçının seyirci sayısı belli oldu

    - maçını 46 bin 934 biletli seyirci takip ediyor.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:34
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