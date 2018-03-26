"İstifa mektubum Başkan'da!"
Galatasaray'ın 20 Ocak'ta yapılan kongresinde dışarıdan Mustafa Cengiz'e destek veren ve daha sonra yönetime giren Burak Elmas, Periscope üzerinden tarfatarların sorularını cevapladı ve başkan ile arasında problem olmadığını söyledi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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