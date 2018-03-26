"İstifa mektubum Başkan'da!" – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "İstifa mektubum Başkan'da!"

    "İstifa mektubum Başkan'da!"

    Galatasaray'ın 20 Ocak'ta yapılan kongresinde dışarıdan Mustafa Cengiz'e destek veren ve daha sonra yönetime giren Burak Elmas, Periscope üzerinden tarfatarların sorularını cevapladı ve başkan ile arasında problem olmadığını söyledi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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