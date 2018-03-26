3 mevki 3 lisan!
Felemenkçe, İngilizce ve Portekizceyi çok iyi konuşan yıldız futbolcu, G.Saray’da savunma, orta saha ve hücum hattı ile anlaşmakta sorun yaşamıyor...
Galatasaray'ın Hollanda doğumlu, Yeşil Burun Adaları uyruklu futbolcusu Garry Rodrigues iletişim uzmanı çıktı! Doğup büyüdüğü yerde Felemenkçe konuşulan Rodrigues'in milli formasını giydiği Yeşil Burun Adaları'nda ana dil Portekizce. İngilizceyi de iyi bilen yıldız futbolcu, arkadaşları ile 3 farklı dilde konuşuyor. Donk'la Felemenkçe iletişim sağlayan Rodrigues, savunmada görev yapan Muslera, Mariano, Maicon ve Fernando gibi Güney Amerikalı oyuncularla Portekizce anlaşıyor. Rodrigues, hücumda Gomis ve Belhanda ile ise İngilizce konuşuyor. 27 yaşındaki oyuncunun bir artısı da Hollanda'da Türk mahallesinde büyümesi... Yıldız oyuncu, Türk kültürüne de yabancı değil.
MUSTAFA CENGİZ: FENERBAHÇE'Yİ ALKIŞLARIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışı ile çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Cengiz'in satır başları şöyle: "Rüyamda bile çok hesap yapıyorum, onu oradan alıyorum ödüyorum ve hesabı tutturamıyorum. Şampiyonluk yarışı dürüstçe geçsin, yalan haberler türetmesinler. Hak edilen, sakatlıksız, kitleleri memnun eden bir şampiyonluk olsun. Türkiye'de kavga istemiyoruz. Hak edeni alkışlarım, bunda bir beis görmem. Fenerbahçe ve Beşiktaş hak ederek şampiyon olursa alkışlarım. Hak edenin Galatasaray olmasını istiyor ve diliyorum. UEFA bizi çok dikkatli izliyor... Yeniden seçilirsem Galatasaray'ı Avrupa'nın ve Dünya'nın tepesine çıkarma hedefini realize ederim."
FLORYA'DA TRİBÜN ŞOV
Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'ndaki idmanda 27 bin kişiyle A Takım'a destek veren Galatasaraylı taraftarlar dün de işbaşındaydı. Florya'da U17 ve U19 takımlarının Trabzonspor ile oynadığı maçlarda tribünde muhteşem bir koreografiye imza atıldı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:37
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 1
Yorum
selim 36 lik Robbeni bizden baska kim alir alsa bile bizim verdigimizin onda birini verir,Ali babanin oteli getirin buda yatsin .sizin politakini
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 1
Yorum
söyleyin alalım kaç para bir dybala ulennn :D
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Fenerbahçe'den Zlatan’a ret!
Toplam 1
Yorum
karado brakın şu ihtiyarları gençlerle 6 yiyelim razıyım
3 mevki 3 lisan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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