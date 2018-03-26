3 mevki 3 lisan! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    3 mevki 3 lisan!

    3 mevki 3 lisan!

    Felemenkçe, İngilizce ve Portekizceyi çok iyi konuşan yıldız futbolcu, G.Saray’da savunma, orta saha ve hücum hattı ile anlaşmakta sorun yaşamıyor...

    'ın doğumlu, uyruklu futbolcusu Garry Rodrigues iletişim uzmanı çıktı! Doğup büyüdüğü yerde Felemenkçe konuşulan Rodrigues'in milli formasını giydiği 'nda ana dil Portekizce. İngilizceyi de iyi bilen yıldız futbolcu, arkadaşları ile 3 farklı dilde konuşuyor. Donk'la Felemenkçe iletişim sağlayan Rodrigues, savunmada görev yapan Muslera, Mariano, Maicon ve gibi Güney Amerikalı oyuncularla Portekizce anlaşıyor. Rodrigues, hücumda ve ile ise İngilizce konuşuyor. 27 yaşındaki oyuncunun bir artısı da 'da Türk mahallesinde büyümesi... Yıldız oyuncu, Türk kültürüne de yabancı değil.

    MUSTAFA CENGİZ: FENERBAHÇE'Yİ ALKIŞLARIM
    Başkanı , şampiyonluk yarışı ile çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Cengiz'in satır başları şöyle: "Rüyamda bile çok hesap yapıyorum, onu oradan alıyorum ödüyorum ve hesabı tutturamıyorum. Şampiyonluk yarışı dürüstçe geçsin, yalan haberler türetmesinler. Hak edilen, sakatlıksız, kitleleri memnun eden bir şampiyonluk olsun. 'de kavga istemiyoruz. Hak edeni alkışlarım, bunda bir beis görmem. ve hak ederek şampiyon olursa alkışlarım. Hak edenin Galatasaray olmasını istiyor ve diliyorum. bizi çok dikkatli izliyor... Yeniden seçilirsem Galatasaray'ı Avrupa'nın ve Dünya'nın tepesine çıkarma hedefini realize ederim."

    FLORYA'DA TRİBÜN ŞOV
    derbisi öncesi Stadı'ndaki idmanda 27 bin kişiyle A Takım'a destek veren Galatasaraylı taraftarlar dün de işbaşındaydı. 'da U17 ve U19 takımlarının ile oynadığı maçlarda tribünde muhteşem bir koreografiye imza atıldı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:37
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