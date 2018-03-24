İyi ki gelmişim
“Türkiye’ye gelirken endişelerim vardı. Ancak düşündüğümden çabuk uyum sağladım. Sudaki balık kadar rahatım. İyi ki G.Saray’a gitmişim”
Galatasaray'ın İnter'den kiraladığı ve bonservisinin alınması gündemde olan Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı kampında açıklamalar yaptı. Tecrübeli sol bek, "Türkiye'ye gelirken biraz endişelerim vardı. Çünkü sadece İtalya'yı biliyordum, yeni bir ülkeye adapte olamayacağımdan emin değildim. Ancak düşündüğümden çok daha fazla rahat ettim ve çabuk uyum sağladım. Sudaki balık kadar rahatım" diye konuştu.
TERİM DAHA ATAK OYNATIYOR
Japon oyuncu, sarı-kırmızılı takımda daha ofansif oynadığını da belirterek, "İtalya'da oyunun savunma yönünü yapmam isteniyordu ve defansı öğrendim. Şimdi Türkiye'de daha çok atak kısmını oynuyorum. Çünkü Terim hücumcu kanat beke önem veriyor. Defansif ve ofansif yanlarımı bir dengede yürütmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynuyor olmaktan keyif alıyorum" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
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