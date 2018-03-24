İyi ki gelmişim – Fotomaç – 24 Mart 2018
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HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
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    İyi ki gelmişim

    İyi ki gelmişim

    ’ye gelirken endişelerim vardı. Ancak düşündüğümden çabuk uyum sağladım. Sudaki balık kadar rahatım. İyi ki G.Saray’a gitmişim”

    'ın İnter'den kiraladığı ve bonservisinin alınması gündemde olan Yuto , Japonya kampında açıklamalar yaptı. Tecrübeli sol bek, "'ye gelirken biraz endişelerim vardı. Çünkü sadece 'yı biliyordum, yeni bir ülkeye adapte olamayacağımdan emin değildim. Ancak düşündüğümden çok daha fazla rahat ettim ve çabuk uyum sağladım. Sudaki balık kadar rahatım" diye konuştu.

    TERİM DAHA ATAK OYNATIYOR
    Japon oyuncu, sarı-kırmızılı takımda daha ofansif oynadığını da belirterek, "İtalya'da oyunun savunma yönünü yapmam isteniyordu ve defansı öğrendim. Şimdi Türkiye'de daha çok atak kısmını oynuyorum. Çünkü Terim hücumcu kanat beke önem veriyor. Defansif ve ofansif yanlarımı bir dengede yürütmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynuyor olmaktan keyif alıyorum" dedi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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