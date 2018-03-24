Gomis farkı
Cimbom’un gol patlamasında en büyük pay 25 gol atan Fransız’ın.
Aslan'ın Avrupa'nın en golcü 10 takımından biri olmasında başrol Bafetimbi Gomis'e ait... Fransız yıldız, 25 maçta 25 gol atarken, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'ın 5 gol önünde zirvede yer alan Gomis'i Avrupa'nın 10 büyük liginde geçebilen tek futbolcu Benfica'dan Jonas oldu. Brezilyalı forvet 27 lig maçında attığı 31 golle maç başına 1.14'lük ortalamaya sahip. Garry+Tolga'dan 6'şar gollük katkı SARI-kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelişiyle coşan Garry Rodrigues ile ilk yarıda takımı sırtlayan Tolga Ciğerci de ligde şu ana kadar takımlarına 6 gollük katkı sağladı. Maicon savunmada yer almasına rağmen 5 gol kaydederken, Sofiane Feghouli de yine 5 kez fileleri havalandırdı. Eren Derdiyok 3 gol, Sinan Gümüş, Younes Belhanda ve Yasin Öztekin 2'şer golle skor yüküne destek veren isimler arasında öne çıktılar.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Gomis farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.