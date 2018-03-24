Gomis farkı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    farkı

    Gomis farkı

    Cimbom’un gol patlamasında en büyük pay 25 gol atan ’ın.

    Aslan'ın Avrupa'nın en golcü 10 takımından biri olmasında başrol Bafetimbi 'e ait... yıldız, 25 maçta 25 gol atarken, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'ın 5 gol önünde zirvede yer alan Gomis'i Avrupa'nın 10 büyük liginde geçebilen tek futbolcu Benfica'dan Jonas oldu. Brezilyalı forvet 27 lig maçında attığı 31 golle maç başına 1.14'lük ortalamaya sahip. Garry+Tolga'dan 6'şar gollük katkı SARI-kırmızılı ekipte, 'in teknik direktörlüğe gelişiyle coşan Garry Rodrigues ile ilk yarıda takımı sırtlayan Tolga Ciğerci de ligde şu ana kadar takımlarına 6 gollük katkı sağladı. Maicon savunmada yer almasına rağmen 5 gol kaydederken, Sofiane Feghouli de yine 5 kez fileleri havalandırdı. Eren Derdiyok 3 gol, Sinan Gümüş, Younes Belhanda ve Yasin Öztekin 2'şer golle skor yüküne destek veren isimler arasında öne çıktılar.


    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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