Gomis farkı

Aslan'ın Avrupa'nın en golcü 10 takımından biri olmasında başrol Bafetimbi Gomis'e ait... Fransız yıldız, 25 maçta 25 gol atarken, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'ın 5 gol önünde zirvede yer alan Gomis'i Avrupa'nın 10 büyük liginde geçebilen tek futbolcu Benfica'dan Jonas oldu. Brezilyalı forvet 27 lig maçında attığı 31 golle maç başına 1.14'lük ortalamaya sahip. Garry+Tolga'dan 6'şar gollük katkı SARI-kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelişiyle coşan Garry Rodrigues ile ilk yarıda takımı sırtlayan Tolga Ciğerci de ligde şu ana kadar takımlarına 6 gollük katkı sağladı. Maicon savunmada yer almasına rağmen 5 gol kaydederken, Sofiane Feghouli de yine 5 kez fileleri havalandırdı. Eren Derdiyok 3 gol, Sinan Gümüş, Younes Belhanda ve Yasin Öztekin 2'şer golle skor yüküne destek veren isimler arasında öne çıktılar.



