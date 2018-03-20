Gomis'e katsayı engeli
33 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Avrupa Gol Krallığı puan hesaplamasında Spor Toto Süper Lig’in katsayısının 1.5 olmasından dolayı listede kendisinden daha az gol atan oyuncuların gerisinde kaldı.
KATSAYIYI BİR TEK JONAS AŞTI
5 büyük lig (kat sayı:2) dışında tabloya girebilen tek isim Benfica formasıyla 31 gol atan Jonas oldu. Gomis kalan haftalarda performansını devam ettirebilirse ilk 10 sırada kendisine yer bulabilir.
34 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda 28 gol, 6 asist yapan Gomis, Galatasaray'ın toplamda 34 golüne direkt katkı sağladı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 08:45
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Gomis'e katsayı engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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