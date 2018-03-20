Gomis'e katsayı engeli – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'e katsayı engeli

    Gomis'e katsayı engeli

    33 yaşındaki Bafetimbi , Avrupa Gol Krallığı puan hesaplamasında ’in katsayısının 1.5 olmasından dolayı listede kendisinden daha az gol atan oyuncuların gerisinde kaldı.

    Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonlar hemen hemen kesinleşirken, gol krallığı yarışında ise büyük bir rekabet var. Krallıkta, formasıyla fırtına gibi esen Mohamed Salah ilk sıraya yükselirken, 'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , 'nin düşük kat sayısı nedeniyle ilk 10'da yer alamadı. Avrupa gol krallığı yarışında 25 gol atan 'nın yıldızı kadar fileleri havalandıran Gomis, katsayının 1.5 olması nedeniyle 37.5 puan topladı. Sakatlığı bulunan Tottenham'ın golcüsü ise 3. sıraya geriledi.

    KATSAYIYI BİR TEK JONAS AŞTI
    5 büyük lig (kat sayı:2) dışında tabloya girebilen tek isim formasıyla 31 gol atan Jonas oldu. Gomis kalan haftalarda performansını devam ettirebilirse ilk 10 sırada kendisine yer bulabilir.

    34 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
    Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda 28 gol, 6 asist yapan Gomis, Galatasaray'ın toplamda 34 golüne direkt katkı sağladı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:45
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