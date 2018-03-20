25. hafta uğuru – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    25. hafta uğuru

    25. hafta uğuru
    25. haftayı lider geçerken son 8 sezona göre de şampiyonluk kapısını aralamayı başardı. Son 8 sezonda da ligin 25. haftasını lider kapatmayı başaran takım, 34. haftada da mutlu sona ulaştı. Son 2 sezonda , 2014/15 sezonunda Galatasaray, 2013/14'te , 2012/13 ve 2011/12'de yine Galatasaray, 2010/11'de Fenerbahçe, 2009/10'da da 26. haftayı lider kapattı ve şampiyon oldu.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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