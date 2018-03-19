"Böyle sahtekarlık olmaz"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şükrü Saraçoğlu Stadında karşılaşma bitiminde Spor Güvenlik ekibinin de hazır olduğu şeref tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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