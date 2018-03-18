Mariano'dan kızdıran paylaşım!

Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Mariano Filho'nun paylaşımı tepki çekti.



Derbi zamanı takımının yanında olması beklenen Brezilyalı sağ bekin İtalya'ya gitmesi tepki aldı.



Mariano maç sonrası Instagram hesabından İtalya'nın Roma kentinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası bazı sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.



