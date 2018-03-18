Mariano'dan kızdıran paylaşım! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Mariano'dan kızdıran paylaşım!

    Mariano'dan kızdıran paylaşım!

    'ın F.Bahçe deplasmanından 1 puanla dönerken Mariano'nun paylaşımı sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.

    'ın 'de ezeli rakibi ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Mariano Filho'nun paylaşımı tepki çekti.

    Derbi zamanı takımının yanında olması beklenen Brezilyalı sağ bekin 'ya gitmesi tepki aldı.

    Mariano maç sonrası hesabından İtalya'nın Roma kentinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası bazı sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:32
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