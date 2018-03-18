Mariano'dan kızdıran paylaşım!
Galatasaray'ın F.Bahçe deplasmanından 1 puanla dönerken Mariano'nun paylaşımı sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.
Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından cezalı olan ve maç kadrosunda yer almayan Mariano Filho'nun paylaşımı tepki çekti.
Derbi zamanı takımının yanında olması beklenen Brezilyalı sağ bekin İtalya'ya gitmesi tepki aldı.
Mariano maç sonrası Instagram hesabından İtalya'nın Roma kentinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası bazı sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:32
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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