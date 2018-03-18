Fenerbahçe’ye karşı sökmedi – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    ’ye karşı sökmedi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’ye karşı sökmedi

    Ligde maçların ilk yarılarında en fazla gol atan (29) takım olan , karşısında bu başarısını sürdüremedi.

    Ligde maçların ilk yarılarında en fazla gol atan (29) takım olan , karşısında bu başarısını sürdüremedi. İlk 45 dakikalarda ligin en az gol yiyen iki ekibinden biri olan (11, Başakşehir) sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında da başarısını sürdürdü. Öte yandan ikinci yarı da karşılıklı birçok pozisyon yaşanmasına karşın iki takım da kalesinde geçit vermedi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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