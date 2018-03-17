Sakin ol Şaş – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sakin ol Şaş

    Sakin ol Şaş

    Aslan'da teknik direktör gerginliğin hep rakibin işine yaradığını belirterek herkesi sakin olmaya davet etti.

    Aslan'da teknik direktör gerginliğin hep rakibin işine yaradığını belirterek herkesi sakin olmaya davet etti. İmparator, özellikle rakip kulübe ve seyirci ile zaman zaman atışan yardımcısı 'ı özel olarak uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı "Sen defalarca bu maçı saha içinde oynadın. Kenarda sakin kalmak gerekiyor. Biz sinirli olursak bu sahaya yansır" diyerek Şaş'ı ikaz etti.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakin ol Şaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN