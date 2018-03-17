Mariano üzgün – Fotomaç – 17 Mart 2018
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HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    üzgün

    Mariano üzgün
    Cezalı olduğu için bugün forma giyemeyecek olan 'nun oldukça üzgün olduğu bildirildi. Tecrübeli sağ bekin, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda "Sezonun belki de en önemli maçını kenardan izlemek çok kötü" dediği bildirildi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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