Necati Ateş, derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    , derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti

    Necati Ateş, derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti

    Galatasaray'ın eski yıldızı ve altyapı antrenör , "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna şampiyon oldukları maçı kastederek "Senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım." cevabını vererek Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti.

    Galatasaray'ın futbol akademisinde antrenörlük yapan , "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna cevap verdi.

    "HAYATIN BOYUNCA GÖREMEYECEĞİN ŞEYİ STADINIZDA YAŞADIM"

    Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupasına atıfta bulunan Necati Ateş, "Görmedim ama senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım" karışılığını verdi.

    Verilen bu cevap sosyal medyada büyük etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar "Derbi öncesi ilk golü Necati attı" şeklinde yorumlarda bulundu.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:54
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