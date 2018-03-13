Necati Ateş, derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti
Galatasaray'ın eski yıldızı ve altyapı antrenör Necati Ateş, "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna şampiyon oldukları maçı kastederek "Senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım." cevabını vererek Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti.
Galatasaray'ın futbol akademisinde antrenörlük yapan Necati Ateş, "Kadıköy'de galibiyet gördün mü?" sorusuna cevap verdi.
"HAYATIN BOYUNCA GÖREMEYECEĞİN ŞEYİ STADINIZDA YAŞADIM"
Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupasına atıfta bulunan Necati Ateş, "Görmedim ama senin hayatın boyunca göremeyeceğin bir şeyi stadınızda yaşadım" karışılığını verdi.
Verilen bu cevap sosyal medyada büyük etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar "Derbi öncesi ilk golü Necati attı" şeklinde yorumlarda bulundu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:54
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G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
gsli ben her kadıköy deki maçlarda kendime bir hafta istirahat veriyorum hep o maçlara -3 olarak bakıyorum malesef acı gerçek
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 21
Yorum
şans onlardan yana yine yenilecez boşverin iyi futbol olsun germeye gerek yok ortamı yenersek sevinirim yenilirsek başka bahara derim
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Necati Ateş, derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti
Toplam 1
Yorum
N0_Name Yönetici ve futbolcularımızın ortamı gerecek şeylerden uzak durması lazım. Çünkü gerilimden Fb kârlı çıkar hele ki evinde oynasa.
Necati Ateş, derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarla dalga geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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