Fatih Terim: Gurur duyuyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları:
Açıkçası maç öncesi gördüğümüz, hatta göremediğimiz ne kadar şey varsa hepsini yaşadık. Özellikle TV'de izleyenler bu maçın yorumunu çok kısa yapmamın zor olacağını bilirler. Onlar hak verirler bize. Hücum anlamında her şeyi yaptık. 50 defa ceza sahasına giriş yapmışız. Konya da çok iyi mücadele etti. Penaltıyı atamadık, öteki direğe çarptı. İkinciyi yer miydik, evet. Ama hayat hep risk. Biz bu riski aldık. İstatistikler her şeyi göstermese de birçok şeyi gösteriyor. Böyle maçlar yaşayacağız. Böyle maçlarda dönüş yaşamak sizi güvenli hale getirir. Gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:02
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI SADECEKÜFÜR ETMIS HAKEM RESMEN GALATASARAYIN 2 HAFTASINI YOK ETMEYE CIKMIS SABIRLI FUTBOLCULARIMIZ VARMIS!
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 1
Yorum
kim atarsa atsın kurtarabilirdi skor 0-1 iken gomisin atması yanlış skor 3-0 iken atsın ama skor aleyhimize iken selçuk atmalıydı ancak serkan o kadar ballıydiki bu akşam
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Sinan Gümüş 3 puan altın!
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI OYNARSAN SANSSIZLIGIDA RAKIBIN YAVASLATMA TAKTIGINE YARDIMCI OLAN HAKEMLERIDE YENERSIN!
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