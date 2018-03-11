Fatih Terim: Gurur duyuyorum – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    : Gurur duyuyorum

    Fatih Terim: Gurur duyuyorum

    Galatasaray Teknik Direktörü , Atiker Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi. Teknik Direktör , 1-0 geriye düşüp kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Terim'in açıklamaları:

    Açıkçası maç öncesi gördüğümüz, hatta göremediğimiz ne kadar şey varsa hepsini yaşadık. Özellikle TV'de izleyenler bu maçın yorumunu çok kısa yapmamın zor olacağını bilirler. Onlar hak verirler bize. Hücum anlamında her şeyi yaptık. 50 defa ceza sahasına giriş yapmışız. Konya da çok iyi mücadele etti. Penaltıyı atamadık, öteki direğe çarptı. İkinciyi yer miydik, evet. Ama hayat hep risk. Biz bu riski aldık. İstatistikler her şeyi göstermese de birçok şeyi gösteriyor. Böyle maçlar yaşayacağız. Böyle maçlarda dönüş yaşamak sizi güvenli hale getirir. Gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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