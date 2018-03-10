Ayaklarımız yere basmalı
‘Şu an lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor’ diyen Uruguaylı file bekçisi: Tek hedefimiz mayısta şampiyon olmak... Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor
Galatasaray'da Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Muslera tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Hepimizin tek amacı mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor" diye konuştu. TECRÜBELİ file bekçisi, liderlik ve üst üste oynayacakları zorlu derbiler hakkında ise, "Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O karşılaşmalara zor maçlar değil de güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekiyor. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler takım arkadaşlarına uyarı olarak algılandı.
Gollerim takımın başarısı
Busezon ligde kaydettiği 24 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Gomis ise başarısını takıma borçlu olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız oyuncusu, "Takım oyunu oynuyoruz. Golleri atıyorum ama bu, sadece benim değil herkesin başarısı... Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
Taraftar için oynuyorum
Sakatlığının ardından Kardemir Karabükspor maçında yeniden formasına kavuşan Brezilyalı orta saha Fernando Reges de hedefinin her zaman taraftarları mutlu etmek olduğunu dile getirdi. Sambacı, GSTV aracılığıyla yolladığı mesajda, "Sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu
Gollerim takımın başarısı
Busezon ligde kaydettiği 24 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Gomis ise başarısını takıma borçlu olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız oyuncusu, "Takım oyunu oynuyoruz. Golleri atıyorum ama bu, sadece benim değil herkesin başarısı... Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
Taraftar için oynuyorum
Sakatlığının ardından Kardemir Karabükspor maçında yeniden formasına kavuşan Brezilyalı orta saha Fernando Reges de hedefinin her zaman taraftarları mutlu etmek olduğunu dile getirdi. Sambacı, GSTV aracılığıyla yolladığı mesajda, "Sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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