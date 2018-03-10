''4 sene daha böyle oynar''

Gerek ardı ardına attığı goller, gerekse verdiği 'Metin Oktay selamı' ile Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Bafetimbi Gomis, performansıyla parmak ısırtıyor. Bursaspor maçında hat-trick yaptıktan hemen bir hafta sonra Karabük'te de 4 kez ağları havalandırarak sezonun bitimine 10 hafta kala kariyer rekoru kıran Fransız golcü, lig ve kupada toplam 27 gole ulaştı. Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde giden Gomis'in durumunu, menajeri Patrick Mendy SABAH'a değerlendirdi.

FATİH TERİM'İN SİSTEMİNE UYUM SAĞLADI

"Bafe (Gomis) harika bir sezon geçiriyor'' diyerek sözlerine başlayan Mendy, "Yeni hocası Fatih Terim'in hücum futbolunu seven sistemine uyum sağlaması zor olmadı. Elbette bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekiyor ama Bafe sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumda. Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor" ifadelerini kullandı.

G.SARAY İLE 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşında olan oyuncusunun fiziksel durumunu da değerlendiren Gomis'in menajeri, "Bafe iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor ve ekstra çalışma yapmaktan asla kaçmıyor. 35-36 yaşına kadar yani 3-4 sene daha bu seviyede oynamaya devam edeceğini düşünüyorum'' görüşünü paylaştı. Galatasaray Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Bafetimbi Gomis, yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanıyor.

FIFA GOMİS'İ YAZDI

FIFA, resmi internet sitesinde paylaştığı haftalık raporda Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e de yer verdi. Yıldız futbolcunun performansından övgüyle bahseden FIFA, Gomis'in son 4 maçta 9 gol attığını ön plana çıkararak, "Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Jardel'in elinden aldı. Alex'i geçip Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda" ifadelerine yer verdi.

'BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO'

G.saray Başkanı Mustafa Cengiz, attığı gollerle özellikle Çin kulüplerinin dikkatini çeken Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in değerini açıklamıştı. Başkan Cengiz, oyuncusunun sürekli performansını artırdığına dikkat çekerek, "Gomis 30 milyon Euro'dan fazla eder. Rodrigues için de 1 ay önce girişim oldu. Nabız yokladılar, 30 milyon Euro istedim" ifadesini kullandı.

GOMİS'İN TÜRKİYE'DEKİ REKORLARI

1- Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala resmi maçlarda toplam 27 gole ulaşarak, Lyon'daki 25 gollü sezon rekorunu kırmayı başardı.

2- Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakaladı.

3- Galatasaray ile ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu ve 24 maçta 22 gole ulaşan Mario Jardel'i solladı.

4- Son 4 sezonda Süper Lig'de üst üste 2 hafta üç ve üzeri gol atan lki isim oldu.

5- Karabükspor karşısında 5. dakikada attığı golle Gomis, bu sezon Galatasaray'ın en erken golüne imza koydu.

BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray , Drogba örneğini yaşıyor. Fildişili yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasına büyük katkı sağladı. Liderliğiyle, gücüyle arkadaşlarını ateşledi. Gomis'in performansında bir Drogba performansı görüyorum. Kendisine çok iyi bakıyor. Mükemmel çalışıyor, en güzel tarafı pozitif oluşu. Bu da Galatasaray ve takım arkadaşlarına olumlu yansıyor. Galatasaray'da kalıp kalmayacağını performansı belirleyecektir. Ama golcülüğünü sadece Gomis'in kendisine bağlamamak gerekir. Etrafındaki oyuncular da kaliteli olduğu sürece goller atmaya devam eder. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz'in Gomis ve Rodrigues ile ilgili söylediklerini doğru bulmuyorum. Çünkü 4 aylığına göreve gelmiş bir yönetimin, bu tür transfer görüşü bildirmesi doğru olmaz. Cengiz, "Değerleri 30 milyon Euro" diyerek oyuncuların aklına, "Gerekirse sizleri satarız" düşüncesini soktu. Oysa zirve yarışı sürerken Cengiz'in, "Sezon sonuna kadar transfer görüşmesi yapmayacağız. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var" demesi gerekirdi.