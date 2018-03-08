Galatasaray yarı finalde
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, İtalyan kulübü Spar Citylift Girona'yı, 65-62 kaybettiği ilk maçın rövanşında 72-67 yenerek, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Girona kentindeki Pavello Fontajau Arena'da yapılan maçın ilk periyodu, 18-18 tamamlandı. Spar Citylift Girona, ilk yarıyı 35-32 üstün bitirdi ancak Galatasaray, 3. çeyrekteki oyunuyla 52-51 öne geçti.
Hücumdaki etkinliğini son 10 dakikada da sürdüren sarı-kırmızılılar, Dubljevic'in bitime 1.7 saniye kala attığı basketle sahadan 72-67 galip ayrıldı.
İlk mücadeleyi 65-62 kaybeden Galatasaray, rakibini deplasmanda 5 sayı farkla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray'da Petronyte 17, Epoupa ve Quigley 13'er sayı kaydetti.
Galatasaray, yarı finalde Nadezhda (Rusya)-Perfumerias Avenida (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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