Galatasaray yarı finalde – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    yarı finalde

    Galatasaray yarı finalde

    Kadın Basketbol Takımı, İtalyan kulübü 'yı, 65-62 kaybettiği ilk maçın rövanşında 72-67 yenerek, FIBA 'nda yarı finale yükseldi.

    Girona kentindeki Pavello Fontajau Arena'da yapılan maçın ilk periyodu, 18-18 tamamlandı. , ilk yarıyı 35-32 üstün bitirdi ancak , 3. çeyrekteki oyunuyla 52-51 öne geçti.

    Hücumdaki etkinliğini son 10 dakikada da sürdüren sarı-kırmızılılar, Dubljevic'in bitime 1.7 saniye kala attığı basketle sahadan 72-67 galip ayrıldı.

    İlk mücadeleyi 65-62 kaybeden Galatasaray, rakibini deplasmanda 5 sayı farkla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Galatasaray'da Petronyte 17, Epoupa ve Quigley 13'er sayı kaydetti.

    Galatasaray, yarı finalde Nadezhda (Rusya)-Perfumerias Avenida (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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