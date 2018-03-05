Bafetimbi Gomis'ten yeni kontrat açıklaması
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Fransa'da beIN Sports'un konuğu oldu. Katıldığı programda sarı kırmızılı ekipteki yaşantısı hakkında konuşan Gomis'e programda bir de sürpriz yapıldı...
Galatasaray'da ilk günden itibaren çok sıcak ve dostane bir ortam gördüğünü dile getiren Bafetimbi Gomis bu nedenle herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığını belirtti.
"32 yaşındayım ama kendimi hala çok diri hissediyorum" diyen Gomis şunları kaydetti:
"35 yaşından sonra da futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşırsak ve yönetim de memnunsa kontrat uzatıp Galatasaray'da kalmayı düşünüyorum."
Süper Lig'de bu sezon kendisine 25 gol hedefi koyduğunu da söyleyen Fransız yıldız Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Ligin ilk devresinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi hakkında "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız o maçta her şey çok güzeldi. Atmosfer harikaydı. Tüylerim diken diken oldu. Ne yazık ki karşılaşma 0-0 bitti" şeklinde konuştu.
Gomis'e ayrıca sarı kırmızılı taraftarların sözlerini değiştirerek söylediği Aleyna Tilki'nin O Sen Olsan Bari şarkısıyla ufak bir de sürpriz yapıldı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:34
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BJK Komiklikte üstüne yok.valla. şov programlarına da bekleriz.
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