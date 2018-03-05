Bafetimbi Gomis'ten yeni kontrat açıklaması – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bafetimbi 'ten yeni kontrat açıklaması

    Bafetimbi Gomis'ten yeni kontrat açıklaması

    'ın Fransız yıldızı Bafetimbi , Fransa'da beIN Sports'un konuğu oldu. Katıldığı programda sarı kırmızılı ekipteki yaşantısı hakkında konuşan Gomis'e programda bir de sürpriz yapıldı...

    'da ilk günden itibaren çok sıcak ve dostane bir ortam gördüğünü dile getiren Bafetimbi bu nedenle herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadığını belirtti.

    "32 yaşındayım ama kendimi hala çok diri hissediyorum" diyen Gomis şunları kaydetti:

    "35 yaşından sonra da futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşırsak ve yönetim de memnunsa kontrat uzatıp Galatasaray'da kalmayı düşünüyorum."

    'de bu sezon kendisine 25 gol hedefi koyduğunu da söyleyen Fransız yıldız Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

    Ligin ilk devresinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi hakkında "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız o maçta her şey çok güzeldi. Atmosfer harikaydı. Tüylerim diken diken oldu. Ne yazık ki karşılaşma 0-0 bitti" şeklinde konuştu.

    Gomis'e ayrıca sarı kırmızılı taraftarların sözlerini değiştirerek söylediği Aleyna Tilki'nin O Sen Olsan Bari şarkısıyla ufak bir de sürpriz yapıldı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bafetimbi Gomis'ten yeni kontrat açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN