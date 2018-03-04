Taraftar geldi gitti – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Taraftar geldi gitti

    Taraftar geldi gitti

    ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi

    Yaklaşık 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta tribünleri büyük orada doldurdu. Ancak maçın başlamasıyla gelen goller üzerine tribünlerden protesto ssesleri yükselmeyi başladı. Bu arada Karabüksporlu taraftarların bir bölümü stadı terk ederken bir bölümü ise kalıp mücadeleyi izlemeyi tercih etti. Taraftarlar tribünde, "Afrin'e gitmeye hazırız, devletimizin yanındayız" pankartı astı.

    600 ASLAN TRİBÜNDE
    'ın karabükspor ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümden izledi. 600 Aslan kale arkası tribünlerinden takımlarını destekledi. Galatasaray yönetiminin kale arkasının tamamanı istediği Karabük yönetiminden olumsuz yanıt geldi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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