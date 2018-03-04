Taraftar geldi gitti
Karabüksporlu taraftarlar Galatasaray ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi
600 ASLAN TRİBÜNDE
Galatasaray'ın karabükspor ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümden izledi. 600 Aslan kale arkası tribünlerinden takımlarını destekledi. Galatasaray yönetiminin kale arkasının tamamanı istediği Karabük yönetiminden olumsuz yanıt geldi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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