Kwadwo Asamoah İnter’e gidiyor

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah için flaş bir iddia ortaya atıldı

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Asamoah, Inter ile 3 yıllığına anlaştı. Ganalı futbolcunun, Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve anlaşmanın prensipte yapıldığı belirtildi. Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle Asamoah'ın gözden çıkarıldığı belirtildi.