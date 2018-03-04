Kwadwo Asamoah İnter’e gidiyor – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    İnter’e gidiyor

    Kwadwo Asamoah İnter’e gidiyor

    Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan için flaş bir iddia ortaya atıldı

    İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Asamoah, Inter ile 3 yıllığına anlaştı. Ganalı futbolcunun, Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve anlaşmanın prensipte yapıldığı belirtildi. Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle Asamoah'ın gözden çıkarıldığı belirtildi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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