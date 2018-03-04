Fatih Terim'den, engelli taraftara Gomis forması
Süper Lig'de bu akşam deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 7-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaraylı futbolcular, özel uçakla Kastamonu Havaalanı'ndan ayrıldı.
Takımın Kastamonu'ya gelişinde takım otobüsünün önünü keserek forma isteyen ve teknik direktör Fatih Terim'in forma sözü verdiği taraftar Erol Kaybandı ise formasına kavuştu. Engelli vatandaşa Gomis'in forması verildi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:45
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Bursa’nın N’Doye aşkı
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi forvet Önemli Maclarda Performansi Artiyor TS Pek Büyük basari yok Ama Anadolu Takimlarda Gercekten parlayabillir !
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Stephane M’bia Çin’den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
Bence Geri Gelse Iyi olmaz mi ? soncuta Kaliteli Yildiz Bir Isim
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Rıdvan Dilmen'den 7-0 yorumu: Utansınlar, sokağa çıkmasınlar
Toplam 2
Yorum
Hamit Fenere 8.0 yenilseydi Karabükspor Dilmen efendi utansın, sokağa çıkmasınlar Demeydi Fenerin ne kadar iyi oldugundan konusurdu överdi FB y
Fatih Terim'den, engelli taraftara Gomis forması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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