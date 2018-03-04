Fatih Terim'den, engelli taraftara Gomis forması – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'den, engelli taraftara forması

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den, engelli taraftara <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> forması

    'de bu akşam deplasmanda oynadığı karşılaşmasından 7-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaraylı futbolcular, özel uçakla Havaalanı'ndan ayrıldı.

    Takımın 'ya gelişinde takım otobüsünün önünü keserek forma isteyen ve teknik direktör 'in forma sözü verdiği taraftar Erol Kaybandı ise formasına kavuştu. Engelli vatandaşa 'in forması verildi.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:45
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