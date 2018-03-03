Her şey güzel olacak – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Her şey güzel olacak

    Her şey güzel olacak

    UEFA’ya büyük görüşme öncesi tanışma ziyareti yapan başkan , “Durumumuz iyi ve daha da iyi olacak” dedi

    Galatasaray Başkanı ve beraberindeki yöneticiler, UEFA Genel Merkezi'ne giderek yetkililerle tanışma ziyaretinde bulundu. 9 Mart'ta yapılacak olan büyük görüşme öncesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ne giden Başkan Cengiz, "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek" dedi. Cengiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelecek parayı da UEFA yetkililerine anlatacaklarını söyledi.

    Sunumu Mete İkiz hazırladı
    Yönetimin, UEFA'ya yapılacak sunum için eski yönetici Mete İkiz'den yardım aldığı öğrenildi. Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat dönemlerinde muhasip üyelik yapan Mete İkiz, finansal konulara hakimiyeti ile biliniyor. İkiz'in hazırladığı mali bilgiler, UEFA Finansal Fair Play komitesine anlatılacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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