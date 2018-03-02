Galatasaray ile Karabükspor 20. randevuda
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.
- Karabük'teki maçlar
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.
Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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