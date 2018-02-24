Gomis'ten rekorluk performans – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'ten rekorluk performans

    Gomis'ten rekorluk performans

    'ın Spor Toto 'de 'u 5-0 yendiği maçta 3 kez ağları havalandıran Fransız futbolcu Bafetimbi , tarihi bir sezon geçiriyor.

    Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, , Swansea City ile 'da oynayan , sarı-kırmızılı forma ile başarı çıtasını daha da yükseğe çekti.

    Spor Toto 'de 23 haftalık periyotta 20 gole ulaşan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin en skorer sezonunu şimdiden tekrarladı.

    Bafetimbi Gomis, geçen sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsmıştı.

    BAROS'UN PERFORMANSINI EGALE ETTİ
    Gomis, 'da en yüksek sayıyla gol krallığı yaşayan yabancı futbolcu olan 'un gol sayısına 23 haftalık bölümde ulaştı.

    Baros, 2008-2009'da sarı-kırmızılı forma ile 31 maçta 20 gol atarak, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

    Bu sezon 22 maçta görev yapan ve bu karşılaşmaların 13'ünde fileleri havalandırmayı başaran Gomis, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

    BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI
    Bafetimbi Gomis, skorer performansıyla Galatasaray'ın son gol kralı 'ı da geride bıraktı.

    Sarı-kırmızılı forma ile 2012-2013'te 24 golle krallığa ulaşan Burak Yılmaz, söz konusu sezonun 23 haftalık bölümünde 14 gol atmıştı.

    Fransız futbolcu, ligde kalan 11 maçta 5 gol atması durumunda Burak Yılmaz'ın tüm sezonda ulaştığı gol sayısını geçecek.

    BU SEZON "HAT TRİCK" YAPAN İLK FUTBOLCU
    Gomis, Galatasaray'da bu sezon bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

    karşısında 3 kez meşin yuvarlağı ağlara yollayan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon "hat trick" yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

    Galatasaray'da son olarak , geçen sezon bir lig maçında 3 kez topu filelerle buluşturmuştu.

    GOLLER İÇ SAHADA
    Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de gollerinin yüzde 75'ini Stadı'nda kaydetti.

    Fransız futbolcu, Süper Lig'deki 20 golünün 15'ini sarı-kırmızılı taraftarların önünde attı.

    Galatasaray'ın sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta 3 gol atan Gomis, , Kasımpaşa, ve Antalyaspor müsabakalarında ikişer, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

    Gomis, Galatasaray'ın şu ana kadar ligde kaydettiği gollerin yüzde 38,5'ine imza attı.

    GOL ATTIĞI MAÇLARDA 11 GALİBİYET
    Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in skor bulduğu 13 maçın 11'inde galip geldi.

    Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlardan 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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