Serdar Aziz eski takımına gol attı, sevinmedi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    eski takımına gol attı, sevinmedi

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> eski takımına gol attı, sevinmedi

    ’ın başarılı defans oyuncusu , eski takımı Bursaspor’a karşı 11 çıktığı maçta gol attı. Serdar, golden sonra gol sevinci yapmadı.

    'de 'ın evinde oynadığı Bursaspor müsabakasında hücum hattının yanında savunmada gollere katkı verdi. Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı , karşılaşmanın 49. dakikasında Bursa ekibinin fileleri havalandırarak, takımının üçüncü golünü kaydetti. Serdar, attığı golden sonra gol sevinci yapmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcuya golden sonra tezahüratlarda bulunarak destek verdi.
    Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol atan , ligdeki ilk golünü de eski takıma karşı attı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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