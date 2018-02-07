'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ödeme krizi yeni yönetimin kasa kolaylığı sağlaması ile birlikte aşılmıştı. Sarı kırmızılı yönetim ve yeni başkan Mustafa Cengiz'den futbolculara bir iyi haber daha geldi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:40
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F.Bahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
hoşş boş konuşma. sana mı kalmış tespit!
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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
ts61 kendini trabzonspor maçlarında paralayan bu kalecileri önümüzdeki maçlarda göreceğiz!
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Hakem kabusu!
Toplam 19
Yorum
helal etmeyen bu ve bunun gibiler hakem değil, olsa olsa hak yiyenlerdir. bir takımın, başkanının ve futbolcusunun kaderiyle oynayan cellattırlar.
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