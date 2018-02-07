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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'

    'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'

    Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ödeme krizi yeni yönetimin kasa kolaylığı sağlaması ile birlikte aşılmıştı. Sarı kırmızılı yönetim ve yeni başkan Mustafa Cengiz'den futbolculara bir iyi haber daha geldi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:40
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