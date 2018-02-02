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    02 Şubat 2018, Cuma
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    G.Saray 'la 4 yıllık sözleşme imzaladı!

    G.Saray <a href="/index/asamoah?id=f3abb138-61a7-4d5e-a9d0-4e3b6df72594" class="" rel="tag">Asamoah</a>'la 4 yıllık sözleşme imzaladı!


    Ocak ayında kadrosunu sürpriz bir şekilde Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile güçlendiren Galatasaray'da imzanın perde arkası ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre sarı kırmızılıların Nagatomo transferini yapmasının en önemli sebebi Asamoah.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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