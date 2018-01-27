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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti...

    G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti...

    'ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, yolunda... Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılan Ndiaye'nin bu hamlesi kendisini isteyen 'ye gideceği şeklinde yorumlandı.

    'da, gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı... İngiliz kulübü , sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi. Oyuncunun menajeri William'a yetkiyi veren Stoke cephesi, 16 milyon Euro'luk yazılı resmi teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Özbek yönetimi, "20 milyon Euro isteriz" diyerek geri çevirmişti. Ancak transferden vazgeçmeyen İngilizler, yönetim değişince tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı. Kulübü boş kasa ile devralan yeni başkan , teklife olumlu yaklaşsa da son sözü teknik direktör 'e bıraktı. Terim ise, "Ndiaye önemli bir oyuncu. Onu gönderirsek, transfer için kalan kısa sürede yerini doldurmak mümkün değil" diyerek transfere onay vermedi.

    RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
    Ne var ki Osmanlıspor karşılaşması için kampa giren Ndiaye'nin gece yarısı Florya Tesisleri'nden ayrılması kafaları karıştırdı. Söz konusu hamle için "Badou, Stoke City'ye gidiyor" yorumları yapıldı. Kulüpten bugün konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:39
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