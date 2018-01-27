G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti...
Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, Premier Lig yolunda... Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılan Ndiaye'nin bu hamlesi kendisini isteyen Stoke City'ye gideceği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'da, gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı... İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi. Oyuncunun menajeri William'a yetkiyi veren Stoke cephesi, 16 milyon Euro'luk yazılı resmi teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Özbek yönetimi, "20 milyon Euro isteriz" diyerek geri çevirmişti. Ancak transferden vazgeçmeyen İngilizler, yönetim değişince tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı. Kulübü boş kasa ile devralan yeni başkan Mustafa Cengiz, teklife olumlu yaklaşsa da son sözü teknik direktör Fatih Terim'e bıraktı. Terim ise, "Ndiaye önemli bir oyuncu. Onu gönderirsek, transfer için kalan kısa sürede yerini doldurmak mümkün değil" diyerek transfere onay vermedi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ne var ki Osmanlıspor karşılaşması için kampa giren Ndiaye'nin gece yarısı Florya Tesisleri'nden ayrılması kafaları karıştırdı. Söz konusu hamle için "Badou, Stoke City'ye gidiyor" yorumları yapıldı. Kulüpten bugün konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ne var ki Osmanlıspor karşılaşması için kampa giren Ndiaye'nin gece yarısı Florya Tesisleri'nden ayrılması kafaları karıştırdı. Söz konusu hamle için "Badou, Stoke City'ye gidiyor" yorumları yapıldı. Kulüpten bugün konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 07:39
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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