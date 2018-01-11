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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'tan Asamoah paylaşımı!

    Juventus'tan Asamoah paylaşımı!

    teknik direktörü , Kwadwo Asamoah transferinin zor olduğunu söyledikten saatler sonra 'tan paylaşım geldi.

    forması giyen Asamoah transferinin zor olduğunu belirten , "Asamoah transferi benden önce gelişti. Ancak zor görünüyor. Alternatif bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olmalı. Sol bek transferi dışında 1 sürpriz daha yapabiliriz." dedi.

    Juventus Kulübü, bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Asamoah'ın fotoğrafı yer alırken "Forza Juve" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım Torino ekibinin Asamoah'ı takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.

    İşte o paylaşım:

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:02
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