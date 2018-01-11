Juventus'tan Asamoah paylaşımı!

Juventus forması giyen Asamoah transferinin zor olduğunu belirten Fatih Terim, "Asamoah transferi benden önce gelişti. Ancak zor görünüyor. Alternatif bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olmalı. Sol bek transferi dışında 1 sürpriz transfer daha yapabiliriz." dedi.

Juventus Kulübü, bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Asamoah'ın fotoğrafı yer alırken "Forza Juve" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım Torino ekibinin Asamoah'ı takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.



İşte o paylaşım:



