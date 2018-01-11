Juventus'tan Asamoah paylaşımı!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kwadwo Asamoah transferinin zor olduğunu söyledikten saatler sonra Juventus'tan paylaşım geldi.
Juventus forması giyen Asamoah transferinin zor olduğunu belirten Fatih Terim, "Asamoah transferi benden önce gelişti. Ancak zor görünüyor. Alternatif bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olmalı. Sol bek transferi dışında 1 sürpriz transfer daha yapabiliriz." dedi.
Juventus Kulübü, bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Asamoah'ın fotoğrafı yer alırken "Forza Juve" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım Torino ekibinin Asamoah'ı takımda tutacağı şeklinde yorumlandı.
İşte o paylaşım:
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:02
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
Juventus'tan Asamoah paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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