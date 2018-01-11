Terim’den transfer müjdesi
“Asamoah zor görünüyor. Fark yaratacak bir oyuncu arıyoruz. Sol bek transferi dışında bir sürpriz transfer daha yapabiliriz”
Asamoah'ın gelmesinin zor göründüğünü kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Alternatif bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olmalı. Sol bek transferi dışında bir sürpriz transfer daha yapabiliriz. Transferi Türkiye'den çözemiyoruz. Alacaksak yabancı olacak. Bu bağlamda da bir veya iki oyuncu ayrılabilir. Bazı oyunculara da buna karşı hazırlıklı olmalarını söyledim" ifadesini kullandı
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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