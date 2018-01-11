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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Terim’den transfer müjdesi

    Terim’den transfer müjdesi

    “Asamoah zor görünüyor. Fark yaratacak bir oyuncu arıyoruz. Sol bek transferi dışında bir sürpriz transfer daha yapabiliriz”

    Galatasaray Teknik Direktörü , defansın soluna fark yaratacak bir isim baktıklarını belirtirken iki takviye yapmayı planladıklarını kaydetti.

    Asamoah'ın gelmesinin zor göründüğünü kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Alternatif bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olmalı. Sol bek transferi dışında bir sürpriz transfer daha yapabiliriz. Transferi Türkiye'den çözemiyoruz. Alacaksak yabancı olacak. Bu bağlamda da bir veya iki oyuncu ayrılabilir. Bazı oyunculara da buna karşı hazırlıklı olmalarını söyledim" ifadesini kullandı
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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