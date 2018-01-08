Galatasaray ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Almanya'nın Mainz takımı ile anlaşan Nigel De Jong, ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu.
G.Saray'da bekleneni veremeyen ve sezon başında kadro dışı kalan Nigel De Jong, ayrılığının ardından Almanya'da açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Bundesliga takımlarından Mainz ile anlaşan De Jong, "Tudor ile ilişkim hiç iyi gitmedi. Galatasaray'da işler iyi değildi ama bunun futbolla alakası yok. Hala futbol oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bir gün tekrar şans alacağımı biliyordum" diye konuştu.
Almanya'ya transfer süreci hakkında konuşan De Jong, "Mainz'e geldim çünkü bunun tek nedeni futbol. Organizasyonu çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:55
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G.Saray istedi, Başakşehir alıyor
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Dursun Özbek seçimle uğtaşırken Başakşehir atı alıp üsküdarı geçiyor.F.Terim ise ne yazık ki transfer yapmaz.O da yardımcı alma peşinde.
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Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 1
Yorum
MB AFERİN MERİÇ
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İlk elemeyi yaptı
Toplam 1
Yorum
ert Emraha yazık olmuş çocuğa ne şans verildiki
De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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