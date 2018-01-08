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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    De ilk kez konuştu: "..."

    De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."

    ile sözleşmesini fesh ettikten sonra 'nın Mainz takımı ile anlaşan De , ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

    G.Saray'da bekleneni veremeyen ve sezon başında kadro dışı kalan De , ayrılığının ardından 'da açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Bundesliga takımlarından Mainz ile anlaşan De Jong, " ile ilişkim hiç iyi gitmedi. 'da işler iyi değildi ama bunun futbolla alakası yok. Hala oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bir gün tekrar şans alacağımı biliyordum" diye konuştu.

    Almanya'ya transfer süreci hakkında konuşan De Jong, "Mainz'e geldim çünkü bunun tek nedeni futbol. Organizasyonu çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:55
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