G.Saray'da bekleneni veremeyen ve sezon başında kadro dışı kalan Nigel De Jong, ayrılığının ardından Almanya'da açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Bundesliga takımlarından Mainz ile anlaşan De Jong, "Tudor ile ilişkim hiç iyi gitmedi. Galatasaray'da işler iyi değildi ama bunun futbolla alakası yok. Hala futbol oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bir gün tekrar şans alacağımı biliyordum" diye konuştu.

Almanya'ya transfer süreci hakkında konuşan De Jong, "Mainz'e geldim çünkü bunun tek nedeni futbol. Organizasyonu çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.