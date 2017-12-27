Fatih Terim o ismin biletini kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Jason Denayer için devre arasında ya da sezon sonunda yeni bir girişim yapılmamasını istedi.



Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere'ye döneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jason Denayer'i Manchester City'den kiralamıştı.







