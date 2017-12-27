 Fatih Terim o ismin biletini kesti! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    o ismin biletini kesti!

    Fatih Terim o ismin biletini kesti!

    , beklentileri karşılayamayan hakkındaki raporunu yönetime iletti.

    Teknik Direktörü , için devre arasında ya da sezon sonunda yeni bir girişim yapılmamasını istedi.

    Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere'ye döneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jason Denayer'i Manchester City'den kiralamıştı.



    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:11
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