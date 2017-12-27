Fatih Terim o ismin biletini kesti!
Fatih Terim, beklentileri karşılayamayan Jason Denayer hakkındaki raporunu yönetime iletti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Jason Denayer için devre arasında ya da sezon sonunda yeni bir girişim yapılmamasını istedi.
Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere'ye döneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jason Denayer'i Manchester City'den kiralamıştı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:11
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
MUROOO1903 BEŞİKTAŞ ımıza hayırlı olsun... çok iyi bi stoper tosıcı bektede kullanabılırız artık
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
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arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 8
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fazkartal Sayemizde diğer takımlar toplama çıkarma öğrendi
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