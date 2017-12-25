Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!
"Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen bir Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in ilk galibiyeti sonrası dediğini yaptı.
Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim'in tekrar takımın başına geçmesiyle yaşadığı sevinç, çılgınlığa dönüştü…
Galatasaray ile 4.dönemine resmen başlayan ve ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-1'lik skorla alan Fatih Terim için sarı-kırmızılı bir taraftar denize atladı.
Daha önce 'Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım' diyerek söz veren sarı-kırmızılı taraftar dün alınan Göztepe galibiyeti sonrası sözünü tuttu. 'Fatih Terim içimizi ısıttı' diyerek denize giren taraftar çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu video sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
"Fatih Terim gelirse İstanbul Boğazı'na atlarım" diyen Galatasaray taraftarı sözünü tuttu pic.twitter.com/Gqi7QqPofx— Fotomaç (@fotomac) 25 Aralık 2017
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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Toplam 9
Yorum
gs 1905 Fatih TERİM gelmiş o yüzden Galatasaray haberlerini okumuyormuş bak bak bak yorum yazma o zaman kardeşim. Her zaman her de GALATASARAY....
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Toplam 2
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Beşiktaşlı Şenol hocada yönetemezse kimse yönetemez, sorun çıkaran Quaresma malesef fazla agresif kimse Beşiktaş tan büyük değil.
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Toplam 1
Yorum
tunay karabük başkanı kalesinde gördüğü golden dolayı hakem meler'den şikayette haklı değilmi ?
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