 Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!

    Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!

    " gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen bir taraftarı, Fatih Terim'in ilk galibiyeti sonrası dediğini yaptı.

    taraftarlarının 'in tekrar takımın başına geçmesiyle yaşadığı sevinç, çılgınlığa dönüştü…

    Galatasaray ile 4.dönemine resmen başlayan ve ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-1'lik skorla alan Fatih Terim için sarı-kırmızılı bir taraftar denize atladı.

    Daha önce 'Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım' diyerek söz veren sarı-kırmızılı taraftar dün alınan Göztepe galibiyeti sonrası sözünü tuttu. 'Fatih Terim içimizi ısıttı' diyerek denize giren taraftar çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu video sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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