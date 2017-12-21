Fatih Terim: Teessüf ederim!

Dursun Özbek'in Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi engellendiği için seçim kararı aldığı iddialarına sürpriz bir yanıt geldi. Yazarımız Hıncal Uluç, "Fatih Terim'i aradım. 'Dursun Özbek'le konuştun mu?' diye sordum. Cevabı, 'Bunu bana sorduğun için teessüf ederim' oldu" ifadelerini kullandı.



2010'da Polat'ı reddetmişti

Adnan Polat'ın başkanlık yaptığı 2010 yılında Fatih Terim ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların zor bir dönemden geçtiği süreçte Polat'ın Terim'e teklif yaptığı ve olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.