 Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı? – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı?

    Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı?

    Galatasaray Kulübünün 13-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi adı başkan adayları arasında gösterilen , böyle bir düşüncesinin olmadığını duyurdu.

    Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından , yaptığı yazılı açıklamada, "Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim." ifadelerini kullandı.

    Aysal, kendisini tekrar başkan görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Galatasaray'dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



    ADNAN POLAT DA AÇIKLADI
    Galatasaray Kulübü Eski Başkanlarından Adnan Polat, yeni yapılacak seçim konusunda flaş açıklamalar yaptı. Polat, kesinlikle aday olmayacağını dile getirdi.

    "NE ADAYIM, NE DE BİRİNİ DESTEKLİYORUM"
    Milliyet'in haberine göre; Adnan Polat, "İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum" dedi. Polat, olağanüstü seçimle ilgili olarak ise "Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor" yorumunu yaptı.

    "HIRSIZLIKLAR MASAYA KONMADAN İYİLEŞME OLMAZ"
    Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylılar Platformu toplantısında, "Bu gidişle 2021 yılında ancak şunu göreceğiz, Galatasaray'ın elinde gayrimenkul olarak bir şey kalmayacak. Gelirleri sadece stat, yayın ve sponsorluklardan ibaret olacak. Bu da yıllık 80-120 milyon dolar arasında olabilecek. Benim yeteneksizlikten, beceriksizlikten, usulsüzlükten işine son verdiğim adamlara şimdi 20-50 bin lira maaşlar ödeniyor. Galatasaray'da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve Galatasaray'da hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray'ın iyileşeceğine ben inanmıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:09
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