Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı?
Galatasaray Kulübünün 13-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi adı başkan adayları arasında gösterilen Ünal Aysal, böyle bir düşüncesinin olmadığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, "Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim." ifadelerini kullandı.
Aysal, kendisini tekrar başkan görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Galatasaray'dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
ADNAN POLAT DA AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü Eski Başkanlarından Adnan Polat, yeni yapılacak seçim konusunda flaş açıklamalar yaptı. Polat, kesinlikle aday olmayacağını dile getirdi.
"NE ADAYIM, NE DE BİRİNİ DESTEKLİYORUM"
Milliyet'in haberine göre; Adnan Polat, "İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum" dedi. Polat, olağanüstü seçimle ilgili olarak ise "Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor" yorumunu yaptı.
"HIRSIZLIKLAR MASAYA KONMADAN İYİLEŞME OLMAZ"
Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaraylılar Platformu toplantısında, "Bu gidişle 2021 yılında ancak şunu göreceğiz, Galatasaray'ın elinde gayrimenkul olarak bir şey kalmayacak. Gelirleri sadece stat, yayın ve sponsorluklardan ibaret olacak. Bu da yıllık 80-120 milyon dolar arasında olabilecek. Benim yeteneksizlikten, beceriksizlikten, usulsüzlükten işine son verdiğim adamlara şimdi 20-50 bin lira maaşlar ödeniyor. Galatasaray'da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve Galatasaray'da hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray'ın iyileşeceğine ben inanmıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:09
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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