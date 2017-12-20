Başkan adayından Drogba sürprizi!
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa talip olduğunu açıkladı.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:
UYGUNSUZ VE YAKIŞIKSIZ
"Perşembe veya cumaya kadar yönetim kurulunu oluşturacağız. Herkesle tek tek görüşüyorum. Galatasaray'a kim katkı sağlayacaksa, yıpranmamış, temiz isimlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Seçim kararı çok uygunsuz ve yakışıksız oldu. Ünal
Aysal'ın yaptığı seçimi örnek gösteriyorlar. O seçimde 1 ay 1 hafta süre vardı. Bu 3 hafta içinde olacak. 15 gün içinde listenizi vermeniz gerekiyor. Bu çok yakışıksız, G.Saray'ın etiğine uymayan bir seçim tarzı.
BİLİNÇLİ YAPILMIŞ HAREKET
Çok bilinçli yapılmış bir hareket. Biz Dursun Başkan'ın süresini tamamlamasını bekliyorduk. Geçen 1.100 imza toplandı, cevap bile vermedi. Bunu yazın yapması gerekirken, şimdi yaptı. Yeni gelecek yönetime de transfer yapma ve takımı düzeltme şansı vermeyecek. Kendisi seçilemezse, yeni yönetimin kucağına bomba bırakmaya çalışıyor. Geleneklerimize yakışmayan bir hareket.
BU YANGINDAN MAL KAÇIRMA
Bu baskın seçim bile değil, yangından mal kaçırma gibi bir hareket. Buna baskın seçim derseniz, Ünal Aysal'ın yaptığı seçime hakaret etmiş olursunuz. Bu 3 haftalık bir süreç çünkü.Biz aylardır çalışıyoruz, Galatasaray sevdalıları, armanın peşinde… Biz sonuna kadar hazırız. Ama diğer adaylar açısından haksızlık.
MUHALEFETE ŞANS BIRAKMIYOR
-Soru: Muhalefet olarak bir araya gelip tek aday çıkarmayıdüşündünüz mü?
O şans yok. Zaten o şansa bırakmıyor. Eğer seçim Mayıs ayında olsaydı, insanlar Şubat döneminde aksiyona başlayacaktı. Sevgili Dursun Başkan, sizin oturup, konuşup insanlarla anlaşma şansınızı sıfıra indirdi. Onun yönetim tarzına karşı olanların bir araya gelme şansını yok ediyor. Öncelikle Galatasaray'ın aşırı harcamalarını yok edip, gelirlerini arttıracağız. Açık ve net hedefimiz bu.
TÜRK HOCA, ÜLKE VE TAKIMLARI TANIMASI AÇISINDAN DOĞRU
Türk hoca, ülke ve takımları tanıması açısından doğru. Fatih Terim, Drogba, Sneijder, Bielsa ile görüşmeyi, hangisinin koşulları Galatasaray'a uygunsa onunla çalışmayı arzu ederim. Mali şartlara kim uyarsa o olur. Finansal Fair Play'e dikkat etmemiz gerekir. Galatasaray'ın paraları har vurup harman savurmaması gerekir. Her yönetimin açık ve net olması gerekir. Her yönetime de teşekkür ediyoruz. Dursun Bey'e de… Hepsi Galatasaraylı ve değerli insanlar.
Florya'ya bir futbol aklı gelmeli. Galatasaray semt takımı değil. Bu ağabeylik olayını bırakmamız gerekli. Daha önce değerli kardeşlerimiz, Abdurrahim Bey gibi mesailerini bu yönde bir ağabey gibi yaptılar. Galatasaray bir dünya markasıdır. Endüstriyel bir makinadır. Galatasaray'ın başına profesyonel gelmelidir. Öyle aslanım, kaplanım, koştur zihniyeti olamaz. Oraya bir üst akıl gelir. Ama Terim olur, ama Bielsa olur, ama Drogba olur, profesyonelce yürür."
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
-
Tudor'a Türk ekibi talip oldu!
Toplam 4
Yorum
ottoman tudar gs için yetersizdi ama geldiğinde iyi oynayan ortama alışınca tembelliğe ve istanbul gecelerine alışan topçulara göz yummadı sabote ed
-
Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı?
Toplam 2
Yorum
ottoman gs de bu liseci gibi falan hizipçiler kulüp dışına atılıp birlik beraberlik sağlanmadıkça ne borçlar biter ne de başarı gelir.gs gelen her i
-
Onur: Tesadüf değil
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Her macini kazanacagiz diye birsey yok, ama insallah hep böyle gider. Yeter ki herkes mücadele etsin ve formanin hakkini versin....
Başkan adayından Drogba sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.