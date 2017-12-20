Başkan adayından Drogba sürprizi!

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:



UYGUNSUZ VE YAKIŞIKSIZ

"Perşembe veya cumaya kadar yönetim kurulunu oluşturacağız. Herkesle tek tek görüşüyorum. Galatasaray'a kim katkı sağlayacaksa, yıpranmamış, temiz isimlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Seçim kararı çok uygunsuz ve yakışıksız oldu. Ünal

Aysal'ın yaptığı seçimi örnek gösteriyorlar. O seçimde 1 ay 1 hafta süre vardı. Bu 3 hafta içinde olacak. 15 gün içinde listenizi vermeniz gerekiyor. Bu çok yakışıksız, G.Saray'ın etiğine uymayan bir seçim tarzı.

BİLİNÇLİ YAPILMIŞ HAREKET

Çok bilinçli yapılmış bir hareket. Biz Dursun Başkan'ın süresini tamamlamasını bekliyorduk. Geçen 1.100 imza toplandı, cevap bile vermedi. Bunu yazın yapması gerekirken, şimdi yaptı. Yeni gelecek yönetime de transfer yapma ve takımı düzeltme şansı vermeyecek. Kendisi seçilemezse, yeni yönetimin kucağına bomba bırakmaya çalışıyor. Geleneklerimize yakışmayan bir hareket.

BU YANGINDAN MAL KAÇIRMA

Bu baskın seçim bile değil, yangından mal kaçırma gibi bir hareket. Buna baskın seçim derseniz, Ünal Aysal'ın yaptığı seçime hakaret etmiş olursunuz. Bu 3 haftalık bir süreç çünkü.Biz aylardır çalışıyoruz, Galatasaray sevdalıları, armanın peşinde… Biz sonuna kadar hazırız. Ama diğer adaylar açısından haksızlık.

MUHALEFETE ŞANS BIRAKMIYOR

-Soru: Muhalefet olarak bir araya gelip tek aday çıkarmayıdüşündünüz mü?

O şans yok. Zaten o şansa bırakmıyor. Eğer seçim Mayıs ayında olsaydı, insanlar Şubat döneminde aksiyona başlayacaktı. Sevgili Dursun Başkan, sizin oturup, konuşup insanlarla anlaşma şansınızı sıfıra indirdi. Onun yönetim tarzına karşı olanların bir araya gelme şansını yok ediyor. Öncelikle Galatasaray'ın aşırı harcamalarını yok edip, gelirlerini arttıracağız. Açık ve net hedefimiz bu.

TÜRK HOCA, ÜLKE VE TAKIMLARI TANIMASI AÇISINDAN DOĞRU

Türk hoca, ülke ve takımları tanıması açısından doğru. Fatih Terim, Drogba, Sneijder, Bielsa ile görüşmeyi, hangisinin koşulları Galatasaray'a uygunsa onunla çalışmayı arzu ederim. Mali şartlara kim uyarsa o olur. Finansal Fair Play'e dikkat etmemiz gerekir. Galatasaray'ın paraları har vurup harman savurmaması gerekir. Her yönetimin açık ve net olması gerekir. Her yönetime de teşekkür ediyoruz. Dursun Bey'e de… Hepsi Galatasaraylı ve değerli insanlar.

Florya'ya bir futbol aklı gelmeli. Galatasaray semt takımı değil. Bu ağabeylik olayını bırakmamız gerekli. Daha önce değerli kardeşlerimiz, Abdurrahim Bey gibi mesailerini bu yönde bir ağabey gibi yaptılar. Galatasaray bir dünya markasıdır. Endüstriyel bir makinadır. Galatasaray'ın başına profesyonel gelmelidir. Öyle aslanım, kaplanım, koştur zihniyeti olamaz. Oraya bir üst akıl gelir. Ama Terim olur, ama Bielsa olur, ama Drogba olur, profesyonelce yürür."