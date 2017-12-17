Kabus bitmeli

G.Saray, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte son 3 deplasmandaki kötü gidişata son vermek ve kazanmak istiyor. Aslan sırasıyla Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş’a yenildi

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.30'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Liderliği bırakmak istemeyen Aslan, devre arasına kadar puan kaybetmek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde son 3 deplasman karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 5-1 ve Beşiktaş'a da 3-0 mağlup oldu. Malatyaspor müsabakası ile deplasmandaki kötü seriyi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda devre arasına kadar da puan kaybı yapmamayı hedefliyor. Galatasaray, bu maçlarda toplam 10 gol yerken, sadece iki gol atabildi.



BİLETLERİN TAMAMI BİTTİ

Bu arada bugünkü karşılaşmaya ilgi çok büyük. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, biletlerinin tükendiğini bildirdi. G.Saray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını anımsatan Gevrek, şunları kaydetti: "G.Saray maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Biletin tamamı tükendi. Türkiye'de taraftar olarak sekizinci sıradayız. Taraftar olması çok önemli. Bu da bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor."



Üç futbolcu sınırda

G.SARAY'da Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Maicon, Ndiaye ve Feghouli, bugün sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Latovlevici, Mariano ve Tolga ise forma giyemeyecek.



GOMİS BUGÜN SAHADA

Akhisarspor karşılaşmasında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kartla oyundan atılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 maçlık cezayı Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşılaşmasında tamamladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde Gomis, yine takımın en önemli gol silahı olacak. Gomis, ligde geride kalan 15 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırdı.



Önü açık

FENERBAHÇE derbisine kadar Galatasaray'ın yine kazanabileceği fikstür var. Galatasaray ligin final haftalarında liderlik koltuğunda olursa "Mayıslar bizimdir" sloganını üreten tribünlerin yaratacağı sinerji şampiyonluğu getirir... Dolayısıyla taraftarın yüksek enerjisinin kaybolmaması için kadro mühendisliği ile rakip analizleri doğru yapılmalıdır.

Mini yorum Levent Tüzemen



İlklerin maçı!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.30'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 15 haftada sarıkırmızılılar 32 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Malatyaspor ise 16 puanla 13. sırada bulunuyor. G.Saray, ligde son olarak evinde T.M. Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederken Malatya ekibi ise Göztepe'ye 3-2 yenildi. Bu iki takım ligde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugün kim kazanırsa istatistiği lehine değiştirmiş olacak. Lider G.Saray'da tek hedef rakibini yenerek koltuğu korumak.



MAÇIN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI

Galatasaray son 3 deplasman maçında sahadan yenik ayrıldı ve bu maçlarda toplam 10 gol yerken sadece iki gol atabildi



Bu sezonun ilk 11 haftasında 9 gol yiyen Galatasaray, son 4 haftada 10 gol yedi.



Galatasaray bu sezon ligin en fazla isabetli şut atan takımı. Yeni Malatyaspor ise bu alanda ligde en kötü ikinci takım.



Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (33) ve rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (375) takım.