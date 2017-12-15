İşte Arda Turan'ın bonservis bedeli
Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Barcelona'lı futbolcu Arda Turan için Katalan ekibinden açıklama geldi. Arda'nın bonservisinin 20 milyon Euro olduğu yönünde açıklama yapan Barcelonalı yetkili, bu rakamı hiçbir kulübün henüz vermediğini belirtti.
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın transferi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi. Dün Barcelona Kulübü, Noel kutlaması için biraraya geldi. Organizasyonda Katalan kulübü yöneticileri Ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verdi.
Bonservis bedeli 20 milyon Euro
Ajansspor'un haberine göre Barcelonalı yetkibi bir isim, milli futbolcumuz Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi. "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."
Kiralık olarak gidecek mi?
Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da sözkonusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.
Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Arda bizim evladımız; ancak transferi için kendisiyle görüştüğümüz iddiası doğru değil. Bunlara şaşırıyorum" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:30
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
İşte Arda Turan'ın bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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