 ‘Haddini bilmeli’ – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    ‘Haddini bilmeli’

    ‘Haddini bilmeli’
    GALATASARAYLI yönetici Burçin Aslan, Okan Buruk'a twitter'dan tepki gösterdi: "Zamanında takım arkadaşlarının emeklerine saygısızlık etmiş birinin bugün rakip meslektaşına saygı duymasını beklemesek de, haddini bilmesini bekleriz. Bilmiyorsa sonuçta herkes hak ettiğini bulur. Yollarımızın tekrar kesişmemesi dileğiyle..."
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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