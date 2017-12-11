‘Haddini bilmeli’

GALATASARAYLI yönetici Burçin Aslan, Okan Buruk'a twitter'dan tepki gösterdi: "Zamanında takım arkadaşlarının emeklerine saygısızlık etmiş birinin bugün rakip meslektaşına saygı duymasını beklemesek de, haddini bilmesini bekleriz. Bilmiyorsa sonuçta herkes hak ettiğini bulur. Yollarımızın tekrar kesişmemesi dileğiyle..."