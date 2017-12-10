Sahne onların

Son haftaların eleştirilen isimleri Aslan’ı Akhisar karşısında zafere taşıdı. Ndiaye sarı-kırmızılı formayla ilk asistini yaptı. Fernando golle tanıştı. İlk yarıda ıslıklanan Belhanda da kilidi açan adamdı

ÜRK Telekom'da dün nefesler kesildi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci 45'te bulduğu gollerle zafere uzandı. Sarı-kırmızılıların galibiyetinde öne çıkan isimler de tartışmasız Fernando, Ndiaye ve Belhanda'ydı. Aslan'da perdeyi açan isim olan Fernando, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Gomis'in eşitlik golünde asisti yapan Ndiaye'ye de futboluyla dün gece tam puan aldı. Galatasaray'a yüksek maliyetlere mal olan Fernando ve Ndiaye, ilkleri yaşadıkları bir 90 dakikayı geride bırakırken, ilk yarının sonunda ıslıklanan Belhanda ise galibiyet golünü atan isimdi.



BU KEZ ALKIŞLANDI

KARŞILAŞMANIN 70. dakikasında sahneye çıkan Belhanda, attığı golle Aslan'a 3 puanı getirdi. Bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandıran Faslı oyuncu, ilk gol sevincini ligin birinci haftasında Kayserispor'a karşı yaşamıştı. Bu arada yıldız futbolcu, bitiş düdüğünün ardından tribünler tarafından alkışlandı.