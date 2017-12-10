Sahne onların
Son haftaların eleştirilen isimleri Aslan’ı Akhisar karşısında zafere taşıdı. Ndiaye sarı-kırmızılı formayla ilk asistini yaptı. Fernando golle tanıştı. İlk yarıda ıslıklanan Belhanda da kilidi açan adamdı
BU KEZ ALKIŞLANDI
KARŞILAŞMANIN 70. dakikasında sahneye çıkan Belhanda, attığı golle Aslan'a 3 puanı getirdi. Bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandıran Faslı oyuncu, ilk gol sevincini ligin birinci haftasında Kayserispor'a karşı yaşamıştı. Bu arada yıldız futbolcu, bitiş düdüğünün ardından tribünler tarafından alkışlandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:43
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Sahne onların haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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