 Protesto ve sevinç – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Protesto ve sevinç

    Protesto ve sevinç

    Taraftarlar, maç başında Igor Tudor’un ismi okunduğu sırada ıslık çalarak hocayı protesto etti ‘Yönetime istifa’ sesleri yükseldi; tepki gösterilen genç hoca maç sonunda büyük sevinç yaşadı

    MAÇIN başlama vuruşunun yapılacağı sırada ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı futbolcuların isimlerinin anons edildiği sırada alkışlarla destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, sıra teknik direktör Igor Tudor'a geldiğinde ise protesto ettiler. Hırvat hocanın adının okunduğu sırada statta ıslık sesleri yükseldi. Aynı durum devre arasında da gerçekleşti. Aslan soyunma odasına 2-0 geride gidince yine tribünlerden yine aynı şekilde ıslıkla protesto başladı. Ve bu sırada 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı. Ayrıca 'Yönetim istifa' şeklinde tempo tutuldu.

    Ultraslan sessiz kaldı
    Başka bir ilginç olay ise G.Saray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın bu protestolara katılmayıp sessiz kalması hatta diğer taraftarları da susturmaya çalışması oldu. Öte yandan hakemler de tribünlerden nasibini aldı. Ümit Öztürk ve yardımcıları sahaya çıktıklarında yine ıslıklarla karşılaştılar.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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