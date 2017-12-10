Protesto ve sevinç
Taraftarlar, maç başında Igor Tudor’un ismi okunduğu sırada ıslık çalarak hocayı protesto etti ‘Yönetime istifa’ sesleri yükseldi; tepki gösterilen genç hoca maç sonunda büyük sevinç yaşadı
Ultraslan sessiz kaldı
Başka bir ilginç olay ise G.Saray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın bu protestolara katılmayıp sessiz kalması hatta diğer taraftarları da susturmaya çalışması oldu. Öte yandan hakemler de tribünlerden nasibini aldı. Ümit Öztürk ve yardımcıları sahaya çıktıklarında yine ıslıklarla karşılaştılar.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Protesto ve sevinç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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