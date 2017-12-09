Tudor diken üstünde

Geçen hafta Beşiktaş karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, Akhisarspor maçı öncesi kenetlendi... Pazar gününden bu yana derbi yenilgisinin izlerini silmek için büyük çaba harcayan teknik direktör Igor Tudor bire bir toplantılar yaptığı futbolcularını bu akşama motive etmiş durumda.

HERKES KALİTENİZİ GÖRSÜN

Dünkü idmanda da Akhisar sınavının önemini vurgulayan Tudor, "Hepiniz birbirinden değerli ve kaliteli futbolcularsınız. Sahaya çıkın ve neler yapabileceğinizi herkese gösterin" ifadesini kullandı.

LİDERLİK BİZİM ELİMİZDE

İlk yarıda kalan üç maçı da kazanmak zorunda olduklarını söyleyen genç hoca, "Devreyi zirvede bitirmek bizim elimizde. Üç maçtan da galibiyete ayrılırsak hak ettiğimiz liderliğe yeniden ulaşırız" dedi.

YÖNETİMDEN BÜYÜK DESTEK

Yönetim Akhisarspor maçı öncesi Igor Tudor ve futbolculara büyük destek veriyor. Hırvat teknik adamın arkasında duran Başkan Dursun Özbek de bu akşam TT Stadı'nda maçı izleyecek.

RAKAMLARDA ASLAN ÇOK ÜSTÜN

Galatasaray ve Akhisar bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 12 galibiyet alırken, 1 yenilgi yaşadı.



ASLAN'IN RAKİBİ OKAN BURUK!

Sezon başından bu yana oturduğu liderlik koltuğundan geçtiğimiz hafta kalkan Galatasaray bu akşam TT Stadı'nda Akhisarspor'u konuk edecek. 19.30'da başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.

TARAFTARIN İLGİSİ YİNE ÇOK BÜYÜK

Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş derbisindeki yenilgiye rağmen Akhisarspor maçına büyük ilgi gösteriyor... Bu akşam TT Stadı'nda 40 bine yakın taraftar olması bekleniyor. Tribünlerin özellikle derbide hatalı bir gol yiyen kaptan Muslera'ya destek vereceği öğrenildi. Tudor'a gösterilecek tepki ise merak konusu.



SOLDA FORMA YASİN'İN

Teknik direktör Tudor, derbide 3-0 kaybeden kadroda iki değişiklik yapacak. Savunmanın solunda Denayer'in yerine Linnes forma giyecek. Sol açıkta ise Rodrigues kulübede oturacak. Yasin Öztekin ilk 11'deki yerini alacak.



NDİAYE VE MAİCON KART SINIRINDA

Akhisar sınavı öncesinde Galatasaray'da kart alarmı verildi... Ceza sınırında bulunan takımın kilit isimleri Maicon ve Ndiaye bu akşam kart görürse Malatya deplasmanında oynayamayacak.



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